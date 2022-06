Melilla, migranti tentano di entrare nell’exclave spagnola: strage al confine col Marocco. Ong: “Almeno 37 morti” (Di domenica 26 giugno 2022) Avevano tentato di sfondare la barriera collocata al confine, due giorni fa. Erano circa in 400. Nella calca, schiacciate tra i cancelli e sotto il peso dei compagni, sono morte decine di persone. È successo al confine tra il Marocco e l’exclave spagnola, Melilla. Il 24 di giugno circa 2mila migranti si sono avvicinati alla frontiera. A centinaia hanno cercato di raggiungere la città spagnola e in 130 ce l’hanno fatta. Ma nella ressa hanno perso la vita, secondo le ong, Almeno 37 persone. Le forze dell’ordine dei due Paesi hanno riportato la calma dopo diversi minuti. In un primo momento è iniziata la conta dei feriti, poi quella dei morti. Le immagini (che vi proponiamo oscurate) mostrano le persone ammassate per terra sotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Avevano tentato di sfondare la barriera collocata al, due giorni fa. Erano circa in 400. Nella calca, schiacciate tra i cancelli e sotto il peso dei compagni, sono morte decine di persone. È successo altra ile l’exclave. Il 24 di giugno circa 2milasi sono avvicinati alla frontiera. A centinaia hanno cercato di raggiungere la cittàe in 130 ce l’hanno fatta. Ma nella ressa hanno perso la vita, secondo le ong,37 persone. Le forze dell’ordine dei due Paesi hanno riportato la calma dopo diversi minuti. In un primo momento è iniziata la conta dei feriti, poi quella dei. Le immagini (che vi proponiamo oscurate) mostrano le persone ammassate per terra sotto la ...

Pubblicità

Tg3web : Cinque migranti sono morti nella calca in Marocco, mentre tentavano di entrare in Spagna attraverso l'enclave di Me… - vitopetrocelli : Melilla: 37 morti e 50 feriti e il premier Sanchez parla di attacco all’integrità della Spagna???? - fladig : Esortiamo tutte le autorità a 'dare priorità alla sicurezza dei migranti e dei rifugiati,ad astenersi dall'uso ecce… - GloriaBagnariol : RT @manolo_loop: #Marocco Decine di migranti muoiono nel tentativo di entrare a #Melilla. La polizia di Mohamed VI esegue il lavoro sporco… - luigiluccarini : Chissà perché quando certe cose succedono in Spagna, #Sanchez si può tranquillamente difendere parlando di 'mafie… -