"Meglio il silenzio". Da Tomaso Trussardi una replica al vetriolo a Michelle Hunziker? Volano stracci (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo le parole di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti arriva quella che pare essere a tutti gli effetti una sonora frecciata da parte di Tomaso Trussardi. L'imprenditore, ex marito della showgirl svizzera, ha fatto arrivare su Instagram un commento: "A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo". Una storia che sembrerebbe essere la replica alle frasi pronunciate in questi giorni da Michelle e dalla figlia. La prima, nel commentare il videoclip dell'ultimo brano del cantante in cui compaiono tutti e tre, aveva detto: "L'amore cambia, si evolve, ma è sempre amore". La seconda invece si era sfogata così: "Nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima". E ancora: "L'anno scorso per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo le parole die Aurora Ramazzotti arriva quella che pare essere a tutti gli effetti una sonora frecciata da parte di. L'imprenditore, ex marito della showgirl svizzera, ha fatto arrivare su Instagram un commento: "A volte la miglior musica è il, diciamo". Una storia che sembrerebbe essere laalle frasi pronunciate in questi giorni dae dalla figlia. La prima, nel commentare il videoclip dell'ultimo brano del cantante in cui compaiono tutti e tre, aveva detto: "L'amore cambia, si evolve, ma è sempre amore". La seconda invece si era sfogata così: "Nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima". E ancora: "L'anno scorso per ...

Pubblicità

OhMy_Lern : @_jodiexnelle_ Agree. Poi quando è tua, in mezzo alle colline, in silenzio nella campagna ancora meglio ???? - InsiderLazio : @spicciar @francesca_turco @AlessioBuzzanca Franco non è così, il problema non avendo notizie non sanno cosa scrive… - _cOsibello : io tra tutti e due meglio se sto in silenzio. #amici21 #seralbe - elidici : cosa usa la gente normale per dormire meglio: • melatonina • musica classica • silenzio assoluto cosa uso io: - MarialuisaS : @SaraPugliese84 Era, meglio il silenzio ?? -