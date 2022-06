“Meglio di San Paolo...”. Renzi prende in giro Di Maio: conversione mai vista (Di domenica 26 giugno 2022) «Era dai tempi della conversione di San Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio». Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. «La Farnesina gli ha fatto bene, è stata Meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario per Di Maio», ha aggiunto Renzi. Il leader di Italia Viva ha poi continuato a criticare i Cinque Stelle su una delle misure più importanti per il Movimento, il reddito di cittadinanza. «Noi siamo pronti a fare una battaglia elettorale tutta incentrata sul lavoro ma ottobre novembre non sarà semplice, o diamo una mano a chi non arriva a fine del mese o non so. È una vergogna che questo Paese che è una repubblica democratica ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) «Era dai tempi delladi Sansulla strada di Damasco che non si vedeva unacome quella di Di». Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. «La Farnesina gli ha fatto bene, è statadel Cepu, un corso di recupero straordinario per Di», ha aggiunto. Il leader di Italia Viva ha poi continuato a criticare i Cinque Stelle su una delle misure più importanti per il Movimento, il reddito di cittadinanza. «Noi siamo pronti a fare una battaglia elettorale tutta incentrata sul lavoro ma ottobre novembre non sarà semplice, o diamo una mano a chi non arriva a fine del mese o non so. È una vergogna che questo Paese che è una repubblica democratica ...

