Mediaset, l’addio improvviso lascia tutti senza parole: per lei è finita qui (Di domenica 26 giugno 2022) Un noto personaggio che ha lavorato per diverso tempo sulle reti Mediaset ha annunciato il suo addio. Vediamo insieme di chi si tratta La notizia di cui vi stiamo parlando è stata lanciata appena un paio di giorni fa proprio dalla diretta interessata. Quest’ultima ha lavorato al fianco di Paolo Bonolis all’interno della sua seguitissima trasmissione “Avanti un altro”. Il conduttore insieme a Luca Laurenti sono senz’altro i protagonisti del format, anche se a colorare le riprese ci sono anche diversi personaggi che permettono al pubblico di gustarsi uno spettacolo ancora più divertente. Avanti un altro (Websource)A dare l’addio definitivo alle riprese della sopracitata trasmissione Mediaset è stata Sara Croce, famosa all’interno del programma come “La Bonas”, soprannome dovuto chiaramente alla sua straordinaria ... Leggi su kronic (Di domenica 26 giugno 2022) Un noto personaggio che ha lavorato per diverso tempo sulle retiha annunciato il suo addio. Vediamo insieme di chi si tratta La notizia di cui vi stiamo parlando è stata lanciata appena un paio di giorni fa proprio dalla diretta interessata. Quest’ultima ha lavorato al fianco di Paolo Bonolis all’interno della sua seguitissima trasmissione “Avanti un altro”. Il conduttore insieme a Luca Laurenti sono senz’altro i protagonisti del format, anche se a colorare le riprese ci sono anche diversi personaggi che permettono al pubblico di gustarsi uno spettacolo ancora più divertente. Avanti un altro (Websource)A daredefinitivo alle riprese della sopracitata trasmissioneè stata Sara Croce, famosa all’interno del programma come “La Bonas”, soprannome dovuto chiaramente alla sua straordinaria ...

