Mediaset | confessione raccapricciante della showgirl | “Ho ricevuto una bambola con un cappio al collo”

Leggi su ck12

(Di domenica 26 giugno 2022) Un noto volto diha rivelato un periodo difficilepropria vita. Le minacce erano pesantissime: ecco cos’è successo(Youtube)Sono ore molto tese per gli ambienti. Una nota, non da sola ma in accordo con alcune colleghe, sta parlando di un periodo molto difficilepropria vita lavorativa. Gli ambienti televisivi, si sa, non sempre sono accoglienti e soprattutto clementi con le diversità e le difficoltà. Da qui a ciò che ha raccontato, però, c’è molta differenza. Le sue parole sono durissime e la realtà che ha raccontato è tremenda: è successo proprio durante gli anni più brillantisua carriera esua vita., parlano le ragazze di Non è la Rai Eleonora ...