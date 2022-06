Media inglesi: "Il principe Carlo prese tre milioni di euro in contanti dall'ex premier del Qatar - Fu una donazione" (Di domenica 26 giugno 2022) L'erede al trono d'Inghilterra avrebbe ricevuto tra il 2011 e il 2015 ampie somme di denaro dallo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber al - Thani, poi trasferite alle organizzazioni benefiche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 giugno 2022) L'erede al trono d'Inghilterra avrebbe ricevuto tra il 2011 e il 2015 ampie somme di denaroo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber al - Thani, poi trasferite alle organizzazioni benefiche ...

Pubblicità

mattinodipadova : Media inglesi: al principe Carlo una valigia con un milione di euro in contanti dall’ex premier del Qatar - il_piccolo : Media inglesi: al principe Carlo una valigia con un milione di euro in contanti dall’ex premier del Qatar - CorriereAlpi : Media inglesi: al principe Carlo una valigia con un milione di euro in contanti dall’ex premier del Qatar - messveneto : Media inglesi: al principe Carlo una valigia con un milione di euro in contanti dall’ex premier del Qatar - nuova_venezia : Media inglesi: al principe Carlo una valigia con un milione di euro in contanti dall’ex premier del Qatar -