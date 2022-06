Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022 | classifica e podi Italia quarta con tre bronzi

(Di domenica 26 giugno 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria: l’sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidelcomanda l’con 876 ori, 741 argenti e 686, per ...

Pubblicità

infoitsport : Giochi del Mediterraneo 2022, il medagliere completo: la classifica delle Nazioni - mickshardana : Fa enormemente piacere trovarsi là in alto nel medagliere, secondi solo alla corazzata americana. Però non noto com… - SLN_Magazine : Giochi Mediterraneo 2022, a Orano 369 azzurri a caccia del primo posto nel medagliere. Leggi l'articolo cliccando q… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: classifica e podi - #Medagliere #Giochi #Mediterraneo… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: classifica e podi - #Medagliere #Giochi #Mediterraneo -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEDEL MEDITERRANEO 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.12 KARATE - Dopo toccherà a Veronica Brunori per gli ottavi di finale della categoria 55 kg: l'...L'Italia storicamente è la nazione più vincente aidel Mediterraneo, in cui dominiamo ilcomplessivo con la bellezza di 2303 podi e 876 ori, quattro anni fa a Tarragona il bilancio ...L’impresa è compiuta! Dopo essere partita da Santa Maria di Leuca (Le) e aver attraversato 8 regioni, toccato 31 tappe e percorso 2000 chilometri, il testimone di questa lunghissima staffetta paralimp ...Prima giornata di incontri che si conclude a Orano (in Algeria) con la certezza di una medaglia per l'Italia della lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2022. Mirco Minguzzi ha i ...