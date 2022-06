(Di domenica 26 giugno 2022) Borja, ex calciatore della Roma, non sa ancora dove sarà il suo futuro. Il giocatore, di proprietà del, ha...

Pubblicità

sportli26181512 : Mayoral, parla l'agente: 'Sarebbe una gioia se restasse al Real Madrid, il Getafe ha fatto un'offerta...': Borja Ma… -

con i compagni, gli indica, lui appena arrivato, i movimenti. Va dai guardalinee, Rossi per ... Ha superato, il miglior finalizzatore della rosa nella scorsa stagione. Da vice Dzeko eccolo ...Chi giocava con la maglia numero dieci di cui in questi giorni sitanto Era Fabio Capello , ... 6) Cska Sofia - Roma 2 - 3 (doppietta di Abraham, Borja). Agli ottavi vittoria in trasferta ...El futbolista de Parla debe regresar al Real Madrid, aunque no se descarte una quinta cesión. El recuerdo de Marco Di Vaio de su paso por el Valencia: "Era un sitio para quedarse muchos años" Indica ...La decisión de Jovic de irse a la Fiorentina acerca la posibilidad de que Mayoral se quede en el Real Madrid para competir con Benzema.