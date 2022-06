Marito rientra mentre la moglie lo tradisce? Come finisce per l' amante | il più impensabile caso di corna

(Di domenica 26 giugno 2022) Scoperto proprio nel bel mezzo di un tradimento, l'è fuggito dal balcone perdendo la vita. È accaduto a Bemban, piccola città di Air Panas Mukim, distretto di Jasin, Malacca, Malesia. Qui un 46enne è stato beccato daldell'e, nel tentativo di fuggire, è caduto morendo. A svelare quando accaduto il vice commissario della polizia Jasin, Mispani Hamdan. Tutto ha avuto inizio alle 11:47 di domenica 26 giugno, quando un uomo d'affari stava cercando di scendere dall'edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato. Il 46enne aveva passato il sabato notte dalla donna di cui si era innamorato, approfittando del fatto che ildi lei non fosse in casa. Nell'abitazione della signora c'erano anche i tre figli della coppia. Improvvisamente però, ...

Cade dal balcone per fuggire dal marito dell'amante: muore sul colpo L'uomo era arrivato a casa dell'amante ieri verso mezzanotte mentre il marito era fuori. A casa con la donna c'erano i suoi tre figli ma improvvisamente stamattina alle 10.30 è rientrato anche il marito. Marito rientra a casa all'improvviso, l'amante scappa dal balcone ma precipita dal quarto piano e muore Un uomo di 46 anni è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo nel tentativo di fuggire dal marito della sua amante. È accaduto a Bemban, piccola città ...