Maria De Filippi, quanto costa il preziosissimo bracciale che porta al polso (Di domenica 26 giugno 2022) Lo stile di Maria De Filippi è inconfondibile, a partire dagli abiti semplici ma sofisticati, fino al caschetto biondo che porta da sempre e agli occhiali che invece cambia molto spesso. La De Filippi raramente indossa gioielli, ma quando lo fa sceglie sempre lui, in bracciale in oro e diamanti con un pendente in pietra preziosa a goccia. Lo abbiamo visto al polso della conduttrice moglie di Maurizio costanzo in tutte le occasioni importanti, da C’è Posta per Te alla finale di Amici e qualche volta anche a Uomini e Donne. Si tratta di un bracciale preziosissimo: si chiama Love Bracelet e appartiene alla Maison francese. Realizzato in oro giallo 18 carati e diamanti, il suo prezzo si aggira intorno ai 15 mila euro. La ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) Lo stile diDeè inconfondibile, a partire dagli abiti semplici ma sofisticati, fino al caschetto biondo cheda sempre e agli occhiali che invece cambia molto spesso. La Deraramente indossa gioielli, ma quando lo fa sceglie sempre lui, inin oro e diamanti con un pendente in pietra preziosa a goccia. Lo abbiamo visto aldella conduttrice moglie di Maurizionzo in tutte le occasioni imnti, da C’è Posta per Te alla finale di Amici e qualche volta anche a Uomini e Donne. Si tratta di un: si chiama Love Bracelet e appartiene alla Maison francese. Realizzato in oro giallo 18 carati e diamanti, il suo prezzo si aggira intorno ai 15 mila euro. La ...

