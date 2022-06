Manchester United, debiti per centinaia di milioni: Old Trafford cambia nome? Diritti stadio a rischio (Di domenica 26 giugno 2022) Situazione economica piuttosto delicata quella del Manchester United, che come riportato dal “The Mirror” potrebbe addirittura vendere i Diritti del nome dello stadio Old Trafford per poter effettuare la riqualificazione dello stesso impianto. Allo stato attuale infatti i “Red Devils” vedono già il proprio bilancio in debito di oltre 500 milioni di sterline e i lavori allo stadio potrebbero addirittura far raddoppiare questa cifra, che diventerebbe davvero difficile da appianare nel breve periodo. Per questo motivo lo United starebbe pensando alla vendita dei Diritti del nome dell’Old Trafford, sulla scia di quanto pensato nei mesi scorsi dal Barcellona per il Camp Nou. ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Situazione economica piuttosto delicata quella del, che come riportato dal “The Mirror” potrebbe addirittura vendere ideldelloOldper poter effettuare la riqualificazione dello stesso impianto. Allo stato attuale infatti i “Red Devils” vedono già il proprio bilancio in debito di oltre 500di sterline e i lavori allopotrebbero addirittura far raddoppiare questa cifra, che diventerebbe davvero difficile da appianare nel breve periodo. Per questo motivo lostarebbe pensando alla vendita deideldell’Old, sulla scia di quanto pensato nei mesi scorsi dal Barcellona per il Camp Nou. ...

Pubblicità

ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - sportface2016 : #ManchesterUnited valuta cessione dei diritti sul nome dello stadio, ecco perchè - rtamacc : RT @EMMEESSE_: Ricapitolando: uno dei più forti della storia li sfancula per andare al Manchester United in banter era, prendono la prima c… - H0PESTR0M : RT @EMMEESSE_: Ricapitolando: uno dei più forti della storia li sfancula per andare al Manchester United in banter era, prendono la prima c… -