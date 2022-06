Manchester City, colpo Phillips a un passo: cifre da capogiro per il Leeds (Di domenica 26 giugno 2022) Kalvin Phillips a un passo dal trasferirsi al Manchester City: super offerta per il Leeds per convincerlo a cedere. I dettagli Come riferito da Sky Sports UK, il Manchester City è ad un passo dall’acquisto di Kalvin Phillips, centrocampista in forza al Leeds. Pronta l’offerta da 58 milioni di euro per completare l’affare, mentre molto presto verranno definiti anche i dettagli con il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Kalvina undal trasferirsi al: super offerta per ilper convincerlo a cedere. I dettagli Come riferito da Sky Sports UK, ilè ad undall’acquisto di Kalvin, centrocampista in forza al. Pronta l’offerta da 58 milioni di euro per completare l’affare, mentre molto presto verranno definiti anche i dettagli con il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

