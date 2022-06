Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Non è mai troppo tardi per continuare a vincere. Per una ventina d'anni, scudetti e coppe di ogni forma hanno scandito i compleanni di Paolo, e in questo 2022 la magia si è ripetuta: il regalo più bello per i 54 anni che il direttore tecnico del Milan festeggia oggi glielo hanno fatto Pioli e i suoi ragazzi poco più di un mese fa. ...... Sanchez e Origi di cui due gratis, in linea con gli obbiettivi dell'AC Milan scelti daper ... non saremo il vostro 'USA E GETTA'! NOTA: Questa storia di, mi sa tanto di bufala... In ... Maldini-Cardinale, intesa vicina. Il rinnovo col Milan arriva domani Milan, il rinnovo di contratto di Maldini e Massara sarebbe ad un passo: restano da limare solamente alcuni dettagli ...Ormai è tutto definito e nel mentre Maldini festeggia il compleanno con la famiglia ad Ibiza. Paolo Maldini festeggia il suo cinquantaquattresimo compleanno con la sua famiglia ad Ibizia senza ancora ...