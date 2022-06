Mafia | Saviano | “Situazione drammatica | infiltrazione criminale immensa”

(Di domenica 26 giugno 2022) LAMEZIA TERME – “Non è difficile fare un bilancio, la, nel senso che il sistema giudiziario è lento, spesso inefficace, macchinoso. Dall’altro lato c’è un’, eppure l’Italia è il Paese con le migliori leggi antinel mondo”. Lo ha dichiarato Roberto, ospite di ‘Trame.11’, festival dei libri sulle mafie che si sta svolgendo in questi giorni a Lamezia Terme. “Vivere dentro questa contraddizione non è facile; il nostro apparato giudiziario, il diritto, è il migliore al mondo – osserva lo scrittore – Eppure nonostante questo continuiamo ad essere un Paese con una fortissima presenza, ha un’dell’economia legalee il Covid è ...

Lo scrittore a Lamezia Terme per il festival 'Trame.11': 'Abbiamo le leggi migliori al mondo ma il sistema giudiziario è lento, spesso inefficace, ...Lo ha dichiarato Robertoospite di Trame.11 festival dei libri sulle mafie che di sta svolgendo in questi giorni a Lamezia Terme.Lo dice Roberto Saviano a Trame, il festival dei libri sulle mafie a Lamezia Terme. La sua riflessione in occasione dei 30 anni della Strage di Capaci grazie al libro che ha dedicato proprio a ...“Al sangue versato che non secca mai”: il libro dello scrittore e giornalista Roberto Saviano è dedicato alla memoria del magistrato simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone. Una realtà ...