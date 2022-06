Ma come si possono ancora seguire personaggi politici ambigui e banderuole? (Di domenica 26 giugno 2022) Se osservo la gente del nostro “bel paese”, mi si accavallano in testa decine di domande sulle scelte e sul come tanta parte di essa segua personaggi che hanno speso ormai anche gli ultimi nichelini in fatto di credibilità e di oggettività nei messaggi che diffondono. Se la contestazione di ogni proposta o provvedimento governativo da parte di tanta gioventù può essere in parte compresa perché la rivoluzione è parte quasi irrinunciabile della crescita di ogni giovane persona, lo è molto meno quando, a sostegno di alcuni leader ormai decotti, ci si oppone a provvedimenti oggettivamente irrinunciabili e necessari che consentono alla nostra nazione di essere parte del consesso dei paesi che formano un’aggregazione ancora imperfetta, ma in via di perfezionamento: l’Europa. come si può votare un provvedimento in una certa ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022) Se osservo la gente del nostro “bel paese”, mi si accavallano in testa decine di domande sulle scelte e sultanta parte di essa seguache hanno speso ormai anche gli ultimi nichelini in fatto di credibilità e di oggettività nei messaggi che diffondono. Se la contestazione di ogni proposta o provvedimento governativo da parte di tanta gioventù può essere in parte compresa perché la rivoluzione è parte quasi irrinunciabile della crescita di ogni giovane persona, lo è molto meno quando, a sostegno di alcuni leader ormai decotti, ci si oppone a provvedimenti oggettivamente irrinunciabili e necessari che consentono alla nostra nazione di essere parte del consesso dei paesi che formano un’aggregazioneimperfetta, ma in via di perfezionamento: l’Europa.si può votare un provvedimento in una certa ...

