M5S, Grillo domani a Roma: sul tavolo anche la deroga al secondo mandato. Il fondatore ai parlamentari: “Voglio conoscervi”. Conte: “Dopo la scissione più forza e coerenza” (Di domenica 26 giugno 2022) A breve la costituzione dei «gruppi territoriali». Conte: «Avanti con più determinazione e entusiasmo» Leggi su lastampa (Di domenica 26 giugno 2022) A breve la costituzione dei «gruppi territoriali».: «Avanti con più determinazione e entusiasmo»

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - borghi_claudio : @LuciaGalli1827 @Sandra110270 @Toffee10luglio @officialMorris C'è anche in quello. Se il M5S avesse mantenuto la re… - fisco24_info : Nodo mandati, voci apertura Grillo ma M5s smentisce: Caso primarie in Sicilia. Da armi a riforme, faro su voto Came… - erpedrini : RT @EsercitoCrucian: VAFFANCULOOOOOOOOO #DiMaio #Grillo #M5S -