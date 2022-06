M5S | Conte convoca il Consiglio nazionale Nodo doppio mandato | Grillo domani incontrerà i parlamentari

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - Agenzia_Ansa : Conte convoca il Consiglio M5s. La riunione ha all'ordine del giorno 'comunicazioni del Presidente' #ANSA - TwittGiorgio : La mossa di Grillo dopo la scissione: verso la 'deroga' al tetto per i mandati - paolopasquale : Scusate la qualità delle immagini,ma è OBBLIGATORIO condividere il fondo del patetico,ridicolo, #Travaglio sul… -

È in corso una riunione via Zoom del Consiglio nazionale del, convocato dal presidente Giuseppeper alcune comunicazioni, al termine della settimana che ha visto l'addio di Luigi Di Maio . Collegato anche Beppe Grillo, che scherza: 'Ho aderito a una ...Per, occhio ai candidati sindaci sostenuti dalinsieme al Pd: da Damiano Tommasi (Verona) e Giorgio Abonante (Alessandria), che partono in vantaggio; da Domenico Marzi (Frosinone) e Nicola ...“Comunicazioni del Presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppe Conte ha convocato il Consiglio nazionale del M5s a partire dalle 21 e 30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone ...Settimane roventi per il Movimento 5 Stelle, torna in campo il garante: "Ho aderito a una nuova religione... l’altrovismo" ...