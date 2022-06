L’ultima via per evitare la Terza Guerra mondiale (Di domenica 26 giugno 2022) I nodi, inesorabilmente, vengono al pettine. Ma prima di scoprire che ci siamo rotti la testa perché ci siamo rifiutati di usarla dobbiamo porci una domanda: perché tutto si estremizza, rendendoci impossibile di vivere insieme? Davanti a qualsiasi finestra c’è qualcuno, uno solo di noi, che può vedere solo bianco e nero, cioè giusto e sbagliato, o addirittura vero e falso? Se tutto diviene una sfida assoluta tra ciò che non possiamo accettare e ciò che loro devono rifiutare, come evitare che il mondo, le società, i Paesi, le città, i quartieri, i condomini, i nuclei familiari, le generazioni si spacchino? Come evitare che tutti diventi “mors tua vita mea”? Quando si parla di Terza Guerra mondiale si pensa a una Guerra tra Stati, ma è molto di più: è la Guerra di ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) I nodi, inesorabilmente, vengono al pettine. Ma prima di scoprire che ci siamo rotti la testa perché ci siamo rifiutati di usarla dobbiamo porci una domanda: perché tutto si estremizza, rendendoci impossibile di vivere insieme? Davanti a qualsiasi finestra c’è qualcuno, uno solo di noi, che può vedere solo bianco e nero, cioè giusto e sbagliato, o addirittura vero e falso? Se tutto diviene una sfida assoluta tra ciò che non possiamo accettare e ciò che loro devono rifiutare, comeche il mondo, le società, i Paesi, le città, i quartieri, i condomini, i nuclei familiari, le generazioni si spacchino? Comeche tutti diventi “mors tua vita mea”? Quando si parla disi pensa a unatra Stati, ma è molto di più: è ladi ...

