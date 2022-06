L'ultima vergogna prima dello sbarco: guardate cosa fanno questi immigrati della Sea Watch (Di domenica 26 giugno 2022) La festa si scatena in barca, davanti alla videocamera del cellulare che riprenderà quei minuti di baldoria per postarli subito su twitter. Non è un tour di qualche isola greca né un party esclusivo tra giovani rampolli borghesi. E allora perché tanto entusiasmo? È la Sea Watch 4, ong battente bandiera tedesca, che sta traghettando decine di immigrati clandestini verso le coste dell'Europa. È l'account Migrant Rescue Watch, associazione che monitora le attività e i salvataggi in mare delle ong, a cinguettare il filmato. La didascalia è eloquente: «Un altro trafficante di esseri umani in Libia, "Abu Yassin" alias "Zouari"», conferma in un post su facebook la buona riuscita della consegna dei suoi "clienti" all'imbarcazione tedesca #SeaWatch4". GRIDA SGUAIATE Nel video si vedono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) La festa si scatena in barca, davanti alla videocamera del cellulare che riprenderà quei minuti di baldoria per postarli subito su twitter. Non è un tour di qualche isola greca né un party esclusivo tra giovani rampolli borghesi. E allora perché tanto entusiasmo? È la Sea4, ong battente bandiera tedesca, che sta traghettando decine diclandestini verso le coste dell'Europa. È l'account Migrant Rescue, associazione che monitora le attività e i salvataggi in mare delle ong, a cinguettare il filmato. La didascalia è eloquente: «Un altro trafficante di esseri umani in Libia, "Abu Yassin" alias "Zouari"», conferma in un post su facebook la buona riuscitaconsegna dei suoi "clienti" all'imbarcazione tedesca #Sea4". GRIDA SGUAIATE Nel video si vedono ...

