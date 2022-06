Luisa Dell' Orto | la suora italiana uccisa ad Haiti

(Di domenica 26 giugno 2022) Unaoriginaria di Lecco,, di 65 anni, è stataad, nella capitale Port au Prince dove da anni operava per aiutare i bambini che vivono nelle strade'isola caraibica. Al momento non è chiara...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - repubblica : Suora italiana uccisa ad Haiti, Luisa Dell'Orto era 'l'angelo dei bambini di strada' - infoitinterno : Luisa Dell’Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa ad Haiti - AnnaFado : RT @Avvenire_Nei: Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada -

Suor'Orto uccisa ad Haiti: forse rapina/ Era angelo dei bambini di strada Secondo quanto riporta il sito rollingstone.com , Ezra Miller vive in una fattoria negli Stati Uniti, con una ...'Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa ad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suorera nell'isola da 20 anni. Ne dà notizia l'...(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 0222- Luisa Dell’Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa ieri ad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor ...No, Monica Vitti non morirà mai, semplicemente perché non può morire chi già è immortale. Una cosa necessaria da fare però dopo la sua scomparsa è celebrarla per tramandarne la conoscenza, soprattutto ...