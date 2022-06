Los Angeles Fc, UFFICIALE il colpo Bale – VIDEO (Di domenica 26 giugno 2022) I Los Angeles Fc dopo Chiellini ingaggiano Gareth Bale: lo stesso club ha postato un VIDEO di presentazione del gallese I Los Angeles Fc dopo Chiellini ingaggiano Gareth Bale: lo stesso club ha postato un VIDEO di presentazione del gallese. Welcome @GarethBale11 ?? pic.twitter.com/d6I4QM7LwH— The 3252 (@LAFC3252) June 25, 2022 See you soon, Los Angeles. ? @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022 Il gallese raggiungerà presto la sua nuova squadra per iniziare l’avventura in MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) I LosFc dopo Chiellini ingaggiano Gareth: lo stesso club ha postato undi presentazione del gallese I LosFc dopo Chiellini ingaggiano Gareth: lo stesso club ha postato undi presentazione del gallese. Welcome @Gareth11 ?? pic.twitter.com/d6I4QM7LwH— The 3252 (@LAFC3252) June 25, 2022 See you soon, Los. ? @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth(@Gareth11) June 25, 2022 Il gallese raggiungerà presto la sua nuova squadra per iniziare l’avventura in MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi i geni sinistri li vedo molto meno filo Usa. I giornalisti nostrani hanno raccontato loro per anni che gli USA… - SkySport : Bale vola in MLS: accordo con i Los Angeles FC in chiusura. Le news di calciomercato #SkySport #Bale #MLS… - CB_Ignoranza : Come scritto da @FabrizioRomano, il gallese sarà un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, dove diventerà compagno di… - teletext_ch_it : Calcio: Bale da Chiellini a Los Angeles - CalcioNews24 : #Bale riparte dai #LosAngelesFC ?? -