L’Onu accusa Israele per la morte della giornalista Shireen Abu Akleh (Di domenica 26 giugno 2022) Botta e risposta tra il governo israeliano e l’ufficio per i diritti umani delL’Onu. Tra lo Stato ebraico e le Nazioni Unite la tensione è nata dopo che dal Palazzo di Vetro di New York sono state lanciate accuse alle forze armate israeliane per la morte della giornalista Shireen Abu Akleh. In particolare, la portavoce InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 giugno 2022) Botta e risposta tra il governo israeliano e l’ufficio per i diritti umani del. Tra lo Stato ebraico e le Nazioni Unite la tensione è nata dopo che dal Palazzo di Vetro di New York sono state lanciate accuse alle forze armate israeliane per laAbu. In particolare, la portavoce InsideOver.

Pubblicità

FedericaSemper : @rubio_chef Non solo ci riescono. Ma NEGANO. E scrivono titoli di giornali della serie: 'l'ONU accusa'. Stemerde sc… - gabriella_roux : L’Onu accusa Israele: “La reporter di Al Jazeera è stata uccisa dall’ esercito” - luigisa27514204 : L’Onu accusa Israele: “La reporter di Al Jazeera è stata uccisa dall’ esercito” - 2Zuzzurro : @Sc4rg @jacopo_iacoboni Ma che devo invalidare ????????L'Onu accusa l'esercito ucraino di stupri, gli azov sono prigion… - Guarapela22 : RT @AlexaMargaRevo: L'accusa su Alex non è altro che #LawfareContraSaab Non ci sono crimini da processare, per conto di sua moglie @Camilla… -