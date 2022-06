LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria si gioca la qualificazione, indietro Maia Biginelli (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 13.28: Si riscatta Maia Biginelli. Un eccellente doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 67.20. La qualificazione appare quasi impossibile, ma servirà un miracolo nell’ultimo tuffo. 13.27: Un errore nella parte finale per Sarah Jodoin di Maria, che prende 39.15 con il doppio e mezzo indietro carpiato. Adesso la qualificazione diventa a rischio. 13.20: Dopo tre Tuffi, Sarah Jodoin di Maria è nona. Ottima davvero la gara dell’azzurra. Delude Maia Biginelli. 13.08: C’è il sorpasso in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 13.28: Si riscatta. Un eccellente doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 67.20. Laappare quasi impossibile, ma servirà un miracolo nell’ultimo tuffo. 13.27: Un errore nella parte finale per Sarahdi, che prende 39.15 con il doppio e mezzocarpiato. Adesso ladiventa a rischio. 13.20: Dopo tre, Sarahdiè nona. Ottima davvero la gara dell’azzurra. Delude. 13.08: C’è il sorpasso in ...

