LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria bene dopo tre tuffi, eliminazione vicina per Biginelli (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 13.00: eliminazione quasi certa per Maia Biginelli. Un doppio e mezzo indietro da 34.80 per l’azzurra, che ormai può solo sperare di chiudere al meglio l’eliminatoria. 12.57: 57.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato per l’azzurra. Ancora un po’ sporca in entrata, ma un tuffo che va comunque benissimo in ottica qualificazione. 12.56: Comincia il terzo turno. Tocca a Sarah Jodoin di Maria. 12.51: dopo il secondo giro di tuffi Sarah Jodoin di Maria è decima (119.30). Situazione molto difficile per Maia ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 13.00:quasi certa per Maia. Un doppio e mezzo indietro da 34.80 per l’azzurra, che ormai può solo sperare di chiudere al meglio l’eliminatoria. 12.57: 57.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato per l’azzurra. Ancora un po’ sporca in entrata, ma un tuffo che va comunque benissimo in ottica qualificazione. 12.56: Comincia il terzo turno. Tocca a Sarahdi. 12.51:il secondo giro diSarahdiè decima (119.30). Situazione molto difficile per Maia ...

