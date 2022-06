LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: oro alla Germania nella staffetta mista, Paltrinieri sul podio (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Da capire dunque il piazzamento degli italiani, ma sarà comunque medaglia per Paltrinieri, Acerenza, Taddeucci e Gabbrielleschi. 14.07 Potrebbe essere bronzo per gli azzurri, mentre la Germania si conferma d’oro come a Gwangju. 14.06 Grande volata di Wellbrock si porta a casa l’oro con una gambata potente, mentre da capire chi sarà argento e bronzo tra Paltrinieri e Rasovzky. 14.03 Grande lotta tra Paltrinieri, Rasovzky e Wellbrock. 14.00 Attenzione Paltrinieri, Rasovzky e Wellbrock a comandare. 13.59 Gara tattica con quattro squadre in cerca delle medaglie: Ungheria, Italia, Germania e Francia. 13.57 Paltrinieri si allarga un po’ sulla destra del tratto corretto, per non ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Da capire dunque il piazzamento degli italiani, ma sarà comunque medaglia per, Acerenza, Taddeucci e Gabbrielleschi. 14.07 Potrebbe essere bronzo per gli azzurri, mentre lasi conferma d’oro come a Gwangju. 14.06 Grande volata di Wellbrock si porta a casa l’oro con una gambata potente, mentre da capire chi sarà argento e bronzo trae Rasovzky. 14.03 Grande lotta tra, Rasovzky e Wellbrock. 14.00 Attenzione, Rasovzky e Wellbrock a comandare. 13.59 Gara tattica con quattro squadre in cerca delle medaglie: Ungheria, Italia,e Francia. 13.57sirga un po’ sulla destra del tratto corretto, per non ...

