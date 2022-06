LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Germania comanda con Beck, Acerenza per la rimonta nella staffetta (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 La Germania ai 3.63 km comanda con Leonie Beck con 35? di vantaggio su un gruppetto con Italia, Ungheria e Francia. 13.41 Ai 3.3 km la Germania comanda con 51? di margine su Acerenza. Spinge l’azzurro a caccia della Germania! 13.39 Nel frattempo Acerenza si è messo subito a spingere, vedremo se e quanto riuscirà a recuperare nei confronti di Beck. 13.37 A 1’14” l’Italia con Domenico Acerenza che dovrà prodursi in una grande rimonta, vediamo. Italia quindi quinta. 13.35 Germania che si appresta al cambio: Klemet lascia spazio a Leonie Beck. 13.31 Da capire se questo rilevatore cronometrico ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Laai 3.63 kmcon Leoniecon 35? di vantaggio su un gruppetto con Italia, Ungheria e Francia. 13.41 Ai 3.3 km lacon 51? di margine su. Spinge l’azzurro a caccia della! 13.39 Nel frattemposi è messo subito a spingere, vedremo se e quanto riuscirà a recuperare nei confronti di. 13.37 A 1’14” l’Italia con Domenicoche dovrà prodursi in una grande, vediamo. Italia quindi quinta. 13.35che si appresta al cambio: Klemet lascia spazio a Leonie. 13.31 Da capire se questo rilevatore cronometrico ...

Pubblicità

Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2022 in DIRETTA: dalle 13.00 il via della staffetta mista Paltrinieri pronto alla sfid… - nuotopuntocom : Nuoto•com | Budapest 2022. Partita la staffetta: Taddeucci in acqua, poi Gabbrielleschi Acerenza e Paltrinieri. LI… - OA_Sport : #NUOTOFONDO Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della staffetta 4x1.5 km: Gregorio Paltrinieri in gara - infoitsport : LIVE - Nuoto, ottava e ultima giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali sabato 25 giugno in DIRETTA -