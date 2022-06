LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: dalle 13.00 il via della staffetta mista, Paltrinieri pronto alla sfida (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Dovrebbe quindi essere Taddeucci a dare il via alla danze in casa Italia 12.55 Di seguito l’elenco degli azzurri al via: TADDEUCCI Ginevra GABBRIELLESCHI Giulia ACERENZA Domenico Paltrinieri Gregorio 12.51 Vedremo quali saranno le condizioni di Paltrinieri che potrebbe essere gravato dagli sforzi della piscina. 12.48 Saranno 22 le nazioni al via con la superfavorita Germania, già argento europeo lo scorso anno dietro gli azzurri, guidata dall’olimpionico Florian Welbrock e la venticinquenne di Augusta, Leonie Beck, di stanza al centro federale di Ostia. 12.45 E’ previsto, quindi, l’impegno di Paltrinieri, reduce dallo straordinario oro nei 1500 stile libero in piscina e desideroso di affermarsi anche nelle acque libere, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 Dovrebbe quindi essere Taddeucci a dare il viadanze in casa Italia 12.55 Di seguito l’elenco degli azzurri al via: TADDEUCCI Ginevra GABBRIELLESCHI Giulia ACERENZA DomenicoGregorio 12.51 Vedremo quali saranno le condizioni diche potrebbe essere gravato dagli sforzipiscina. 12.48 Saranno 22 le nazioni al via con la superfavorita Germania, già argento europeo lo scorso anno dietro gli azzurri, guidata dall’olimpionico Florian Welbrock e la venticinquenne di Augusta, Leonie Beck, di stanza al centro federale di Ostia. 12.45 E’ previsto, quindi, l’impegno di, reduce dallo straordinario oro nei 1500 stile libero in piscina e desideroso di affermarsi anche nelle acque libere, ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTOFONDO Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della staffetta 4x1.5 km: Gregorio Paltrinieri in gara - infoitsport : LIVE - Nuoto, ottava e ultima giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali sabato 25 giugno in DIRETTA - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri vuole trascinare la staffetta mista dalle 13.00 - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: DELIRIO AZZURRO!!! ORI LEGGENDARI DI PALTRINIERI E DELLA 4X100 MISTA! Pilato… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Giornata storica a #Budapest è #oro anche per la 4x100 mista! #Ceccon, #Martinenghi… -