LIVE MotoGP | GP Olanda 2022 in DIRETTA | tutto pronto per la gara | Bagnaia vuole rinascere ad Assen!

(Di domenica 26 giugno 2022) 13.15 Buongiorno e bentornati ad Assen. Tra 45 minuti esatti prenderà il via il GP d', undicesimo appuntamento del Mondiale di 10.09 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per la della classe regina. Grazie e buon proseguimento di giornata! 10.07 Nel complesso le Ducati hanno monopolizzato la top10 e ci hanno fatto capire che la sarà quanto mai interessante e equilibrata. 10.05 Cosa ci ha lasciato questo warm-up? Aprilia ottime con gomme nuove (soft e hard per Aleix, media e hard per Vinales) mentre Quartararo e hanno potato a sfinimento le gomme usate di ieri con risultati eccellenti. 10.03 RIEPILOGO TEMPI ...

Il GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport e in streaming su NOW Il GP di Assen è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport e in streaming su NOW. Il tracciato di Assen ospiterà l'undicesima prova del mondiale 2022 della classe. Saranno 26 i giri da completare per i protagonisti della classe regina, per un totale di 118,1 km. Cronaca qualifiche - Griglia di partenza - Presentazione gara. MotoGP: Bagnaia scatta dalla pole, Quartararo è secondo in griglia ed ha un grande passo. Martìn potrebbe essere l'outsider assieme ad Aleix Espargarò. Bastianini chiamato all'ennesima rimonta ...