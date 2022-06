LIVE MotoGP | GP Olanda 2022 in DIRETTA | si avvicina la partenza | Bagnaia vuole tornare al successo

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Fabio Quartararo parte come il grande favorito della gara odierna. Il francesereplicare i successi di Montmelò e Sachsenring, per arrivare alle vacanze estive con il titolo già in ghiaccio 13.45 In questa stagione Fabio Quartararo e Enea Bastianini svettano nella classifica delle vittorie con 3 successi, quindi Francescoa quota 2, Aleix Espargarò, Miguel Oira a quota 1 13.42 DUTCH TT – VITTORIE TOP CLASS 8 – ROSSI Valentino ITA (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017)6 – AGOSTINI Giacomo ITA (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974) 5 – DOOHAN Mick AUS (1994, 1995, 1996, 1997, 1998) 4 – SURTEES John GBR (1956, 1957, 1958, 1959) 4 – HAILWOOD Mike GBR (1962, 1964, 1965, 1967) 4 – DUKE Geoff GBR (1951, 1953, 1954, 1955) 3 – SCHWANTZ ...