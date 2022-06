LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: la domenica di Assen inizia con il warm-up, attenzione al meteo! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LA DIRETTA LIVE DI warm UP E GARA DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 11.00 9.18 La situazione meteo sul circuito della Drenthe parla di cielo coperto e temperatura attorno ai 17°. Come previsto è piovuto nel corso della notte e in alcuni punti del tracciato ci sono ancora tracce umide, specialmente all’altezza dei cordoli. Occorrerà fare particolare attenzione ed evitare rischi inutili in vista della gara. 9.15 La giornata, come consuetudine, prende il via con i 20 minuti di sessione a disposizione per team e piloti per mettere mano alle rispettive moto in vista della gara che prenderà il via alle ore 14.00 9.10 Buongiorno e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIUP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LADIUP E GARA DELLA MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 11.00 9.18 La situazione meteo sul circuito della Drenthe parla di cielo coperto e temperatura attorno ai 17°. Come previsto è piovuto nel corso della notte e in alcuni punti del tracciato ci sono ancora tracce umide, specialmente all’altezza dei cordoli. Occorrerà fare particolareed evitare rischi inutili in vista della gara. 9.15 La giornata, come consuetudine, prende il via con i 20 minuti di sessione a disposizione per team e piloti per mettere mano alle rispettive moto in vista della gara che prenderà il via alle ore 14.00 9.10 Buongiorno e ...

Pubblicità

OA_Sport : LIVE #MotoGP, #DutchGP 2022 in DIRETTA: la domenica di Assen inizia con il warm-up, attenzione al meteo! #Bagnaia… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta dei warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti i… - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale. #MotoGP #Moto… - dianatamantini : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale. - corsedimoto : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale.… -