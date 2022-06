LIVE Motocross, GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser conduce la gara al primo posto (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Questi i primi cinque: 1 Gajser 2 Prado 3 Febvre 4 Fernandez 5 Jonass 21.00 Buoni i tempi anche di Guadagnini che è stabile in ottava posizione. 22.00 Giro veloce di Gajser con 2.00.234, già due secondi di vantaggio nei confronti di Prado. 23.00 Gajser compie un sorpasso impressionante, superato Prado. 24.00 Solo due decimi tra Prado e Gajser. 25.00 Gajser è impressionante, punta Prado. 26.00 SORPASSO SPETTACOLARE di Gajser che si prende la seconda posizione. 27.00 Gajser vuole subito attaccare Febvre. 28.00 Guadagnini ottavo, mentre Lapucci in quindicesima posizione. 29.00 Prado e Febvre si prendono le prime due posizioni, terzo Gajser. Inizia gara ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Questi i primi cinque: 12 Prado 3 Febvre 4 Fernandez 5 Jonass 21.00 Buoni i tempi anche di Guadagnini che è stabile in ottava posizione. 22.00 Giro veloce dicon 2.00.234, già due secondi di vantaggio nei confronti di Prado. 23.00compie un sorpasso impressionante, superato Prado. 24.00 Solo due decimi tra Prado e. 25.00è impressionante, punta Prado. 26.00 SORPASSO SPETTACOLARE diche si prende la seconda posizione. 27.00vuole subito attaccare Febvre. 28.00 Guadagnini ottavo, mentre Lapucci in quindicesima posizione. 29.00 Prado e Febvre si prendono le prime due posizioni, terzo. Inizia...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser vince gara-1 tra poco il via di gara 2! - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser vince gara-1 Guadagnini chiude ottavo - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Motocross #Indonesia #DIRETTA: -