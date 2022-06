LIVE Moto3, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Sasaki svetta nel finale su Guevara e Garcia, ritiro per Foggia (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM UP E GARA DELLA MOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI WARM UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 11.59 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Continuate a seguici con Moto2 e MotoGP! Un saluto a tutti. 11.56 Delusione per Dennis Foggia, diventa molto difficile puntare al titolo. Il #7 di Leopard è stato messo in difficoltà da Munoz che all’ultimo giro è stato protagonista di una scivolata con Masià. 11.53 Prima gioia in carriera per Sasaki. Il giapponese, infortunato in quel del Mugello, ha saputo tornare al top nel breve termine gestendo in modo perfetto gli ultimi minuti della gara. 11.50 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LALADI WARM UP E GARA DELLA MOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LADI WARM UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 11.59 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Continuate a seguici con Moto2 e MotoGP! Un saluto a tutti. 11.56 Delusione per Dennis, diventa molto difficile puntare al titolo. Il #7 di Leopard è stato messo in difficoltà da Munoz che all’ultimo giro è stato protagonista di una scivolata con Masià. 11.53 Prima gioia in carriera per. Il giapponese, infortunato in quel del Mugello, ha saputo tornare al top nel breve termine gestendo in modo perfetto gli ultimi minuti della gara. 11.50 ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGp #Moto3 Vince #Sasaki, che beffa #Guevara che aveva dominato la corsa dal via. Sul podio an… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2022 in DIRETTA: Guevara al comando Foggia all’attacco della Top3! - #Moto3 #Olanda #DIRETTA:… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 A 5 giri dal termine si interrompe la rincorsa di #Foggia, che sbaglia alla prima c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 Percorsi 15 giri e un pazzesco #Foggia è già risalito dalla 14ª alla 5ª posizione!… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Foggia sfida Guevara e Garcia - #Moto3 #Olanda #DIRETTA:… -