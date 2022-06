LIVE Italia-Cina volley, Nations League 2022 in DIRETTA: si inizia! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 SI PARTE! 12.59 Questo il sestetto della Cina: Yu Yuantai, Li Yongzhen, Jiang Zhengyang, Wang Jingyi, Zhang Jingyin, Yu Yaochen e il libero Yang Yiming. 12.57 Ecco i titolari degli azzurri: Simone Giannelli, Giulio Pinali, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani, Gianluca Galassi e Fabio Balaso. Parte dunque dal primo minuto Pinali come opposto al posto di Yuri Romanò. 12.55 I due giocatori da tenere d’occhio saranno lo schiacciatore Jingyin Zhang e l’opposto Jingyi Wang. 12.53 Le due squadre hanno terminato il riscaldamento. A breve conosceremo i sestetti (+1) titolari. 12.51 L’Italia viene dal comodo successo contro la Slovenia, in cui non è neanche servito mettere le marce altissime. Anche oggi il match sembra alla portata, ma guai a sottovalutare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 SI PARTE! 12.59 Questo il sestetto della: Yu Yuantai, Li Yongzhen, Jiang Zhengyang, Wang Jingyi, Zhang Jingyin, Yu Yaochen e il libero Yang Yiming. 12.57 Ecco i titolari degli azzurri: Simone Giannelli, Giulio Pinali, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani, Gianluca Galassi e Fabio Balaso. Parte dunque dal primo minuto Pinali come opposto al posto di Yuri Romanò. 12.55 I due giocatori da tenere d’occhio saranno lo schiacciatore Jingyin Zhang e l’opposto Jingyi Wang. 12.53 Le due squadre hanno terminato il riscaldamento. A breve conosceremo i sestetti (+1) titolari. 12.51 L’viene dal comodo successo contro la Slovenia, in cui non è neanche servito mettere le marce altissime. Anche oggi il match sembra alla portata, ma guai a sottovalutare ...

