LIVE Italia-Cina volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri per chiudere in bellezza (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, amanti del grande volley, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Pool 3 della volleyball Nations League 2022! Gli azzurri scendono nuovamente in campo 24 ore dopo il successo contro la Slovenia per il quarto ed ultimo match di questa seconda settimana di VNL. Simone Giannelli e compagni, al momento quarti nella classifica generale della competizione, sfideranno la Cina per cercare il sesto successo sugli otto incontri sinora disputati. Vittorie con Germania e Slovenia e il passo falso contro il Giappone in questo secondo appuntamento che gli ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, amanti del grande, buongiorno e benvenute/i alladi, match valido per la Pool 3 dellaball! Gliscendono nuovamente in campo 24 ore dopo il successo contro la Slovenia per il quarto ed ultimo match di questa seconda settimana di VNL. Simone Giannelli e compagni, al momento quarti nella classifica generale della competizione, sfideranno laper cercare il sesto successo sugli otto incontri sinora disputati. Vittorie con Germania e Slovenia e il passo falso contro il Giappone in questo secondo appuntamento che gli ...

