LIVE Italia-Cina 3-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: Lavia trascina gli azzurri ad un netto successo! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Mai veramente in discussione il risultato, nonostante i buoni inizi di set della Cina nei primi due parziali. La solidità a muro degli azzurri e le soluzioni in attacco di Lavia, Pinali e Michieletto hanno fatto la differenza, insieme a qualche errore di troppo da parte dei cinesi. 14.18 Finisce con una vittoria questa seconda settimana di VNL per la Nazionale Italiana maschile. TrasCinati da un Lavia stellare da 22 punti, gli azzurri archiviano anche il secondo appuntamento con 3 successi ed 1 sconfitta. 25-19 CI PENSA PINALIIII! L’Italia VINCE 3-0!!! 24-19 Zhang G. annulla il primo. 24-18 LA BOMBA DI PINALI CI PORTA A MATCH POINT! 23-18 A segno Zhang J. sulle mani di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Mai veramente in discussione il risultato, nonostante i buoni inizi di set dellanei primi due parziali. La solidità a muro deglie le soluzioni in attacco di, Pinali e Michieletto hanno fatto la differenza, insieme a qualche errore di troppo da parte dei cinesi. 14.18 Finisce con una vittoria questa seconda settimana di VNL per la Nazionalena maschile. Trasti da unstellare da 22 punti, gliarchiviano anche il secondo appuntamento con 3 successi ed 1 sconfitta. 25-19 CI PENSA PINALIIII! L’VINCE 3-0!!! 24-19 Zhang G. annulla il primo. 24-18 LA BOMBA DI PINALI CI PORTA A MATCH POINT! 23-18 A segno Zhang J. sulle mani di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - SuperTennisTv : In diretta su #SuperTennisTV alle ? 16:30 la finale dell'#ATPChallenger di Milano! ???? Passaro ?? Coria ???? ?? LIVE… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: Sulla necessità di mettere un tetto ai prezzi dell’energia «fanno bene i paesi come l’Italia che segnalano l’importanza… - zazoomblog : LIVE Italia-Cina 2-0 volley Nations League 2022 in DIRETTA: 12-6 gli azzurri cercano l’allungo decisivo - #Italia-… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GiochidelMediterraneo Prima medaglia per l'#Italia! E' di #bronzo e arriva dal #Karate grazie a Veronica #Brunori! #live -