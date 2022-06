LIVE Italia-Cina 2-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri si impongono anche nel secondo parziale (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Tutto facile per gli azzurri dopo la seconda partenza a razzo dei cinesi. Dopo aver trovato il pareggio sull’11-11, l’Italia non si è più guardata indietro, trasCinata da un meraviglioso Daniele Lavia. 4 ace per gli azzurri in questo parziale che bilanciano i tanti errori dai nove metri. 25-18 MICHIELETTO CHIUDE COL MANI OUT! Entra Mattia Bottolo per il servizio. 24-18 LAVIA CI PORTA ANCORA A SET POINT! 23-18 Zhang Guanhua trova un’altra soluzione vincente. 23-17 Bomba di Pinali dalla seconda linea! 22-17 Impossibile per la difesa intercettare l’attacco di Lavia! 21-17 Arriva poi l’errore dell’opposto al servizio. Ottimo comunque il suo turno. 21-16 ACEEEEE! PINALI! 20-16 YU NON PASSA! GIANNELLI ALZA IL MURO! 19-16 ANCORA ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Tutto facile per glidopo la seconda partenza a razzo dei cinesi. Dopo aver trovato il pareggio sull’11-11, l’non si è più guardata indietro, trasta da un meraviglioso Daniele Lavia. 4 ace per gliin questoche bilanciano i tanti errori dai nove metri. 25-18 MICHIELETTO CHIUDE COL MANI OUT! Entra Mattia Bottolo per il servizio. 24-18 LAVIA CI PORTA ANCORA A SET POINT! 23-18 Zhang Guanhua trova un’altra soluzione vincente. 23-17 Bomba di Pinali dalla seconda linea! 22-17 Impossibile per la difesa intercettare l’attacco di Lavia! 21-17 Arriva poi l’errore dell’opposto al servizio. Ottimo comunque il suo turno. 21-16 ACEEEEE! PINALI! 20-16 YU NON PASSA! GIANNELLI ALZA IL MURO! 19-16 ANCORA ...

