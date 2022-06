LIVE Italia-Cina 1-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: primo set vinto in rimonta dagli azzurri (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Bomba in diagonale da posto quattro di Pinali. 3-4 primo punto per Zhang Guanhua trovando le mani di Pinali. 3-3 Si infila l’attacco di Zhang tra muro e rete. 3-2 Spettacolare la pipe di Lavia dopo la difesa di Balaso. 2-2 Peng sbaglia il servizio. 1-2 Brutta murata presa da Pinali. 1-1 Il centrale poi manda fuori il servizio. 1-0 Si riparte con l’attacco di Gianluca Galassi. 13.26 Dopo aver faticato ad uscire dai blocchi, gli azzurri hanno carburato nella fase centrale del set per poi imporsi nettamente nel finale. La Cina sta offrendo comunque una buona prestazione, mettendo spesso in difficoltà il nostro sistema di muro-difesa. Nel contempo arrivano tantissimi errore da parte dei cinesi, di cui abbiamo approfittato al meglio per ora. 25-21 ZHANG SBAGLIA ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Bomba in diagonale da posto quattro di Pinali. 3-4punto per Zhang Guanhua trovando le mani di Pinali. 3-3 Si infila l’attacco di Zhang tra muro e rete. 3-2 Spettacolare la pipe di Lavia dopo la difesa di Balaso. 2-2 Peng sbaglia il servizio. 1-2 Brutta murata presa da Pinali. 1-1 Il centrale poi manda fuori il servizio. 1-0 Si riparte con l’attacco di Gianluca Galassi. 13.26 Dopo aver faticato ad uscire dai blocchi, glihanno carburato nella fase centrale del set per poi imporsi nettamente nel finale. Lasta offrendo comunque una buona prestazione, mettendo spesso in difficoltà il nostro sistema di muro-difesa. Nel contempo arrivano tantissimi errore da parte dei cinesi, di cui abbiamo approfittato al meglio per ora. 25-21 ZHANG SBAGLIA ...

