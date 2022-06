LIVE Italia-Cina 0-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 21-20, gli azzurri operano il sorpasso (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 ZHANG SBAGLIA IL SERVIZIO E L’Italia SI AGGIUDICA UN DURO PRIMO SET. 24-21 Li annulla il primo dal centro. 24-20 E POI ARRIVA L’ACE DI MICHIELETTO! SET POINT PER GLI azzurri! 23-20 MUROOOOOO! ANZANI!!!! 22-20 Spettacolare alzata di Giannelli! Anzani va a segno con la sette! Timeout per la Cina. 21-20 Invasione a rete per il muro cinese! L’Italia torna avanti! 20-20 DIAGONALE FULMINANTE DI MICHIELETTO! 19-20 A segno Zhang. 19-19 ANCORA PINALI! MURO DEL NOSTRO OPPOSTO SU LI! 18-19 MANI OUT A SEGNO PER PINALI! Timeout chiamato da Giolito, che sostituisce De Giorgi per questo appuntamento. Il CT è rimasto a casa per smaltire i sintomi del Covid. 17-19 Altro punto diretto per Peng al servizio che trova impreparato Michieletto in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 ZHANG SBAGLIA IL SERVIZIO E L’SI AGGIUDICA UN DURO PRIMO SET. 24-21 Li annulla il primo dal centro. 24-20 E POI ARRIVA L’ACE DI MICHIELETTO! SET POINT PER GLI! 23-20 MUROOOOOO! ANZANI!!!! 22-20 Spettacolare alzata di Giannelli! Anzani va a segno con la sette! Timeout per la. 21-20 Invasione a rete per il muro cinese! L’torna avanti! 20-20 DIAGONALE FULMINANTE DI MICHIELETTO! 19-20 A segno Zhang. 19-19 ANCORA PINALI! MURO DEL NOSTRO OPPOSTO SU LI! 18-19 MANI OUT A SEGNO PER PINALI! Timeout chiamato da Giolito, che sostituisce De Giorgi per questo appuntamento. Il CT è rimasto a casa per smaltire i sintomi del Covid. 17-19 Altro punto diretto per Peng al servizio che trova impreparato Michieletto in ...

