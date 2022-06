LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: secco 3-0 all’esordio dell’Italia della pallavolo femminile! Medaglie dal karate: argento per Maresca e bronzi per Mangiacapra e Busà (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MedaglieRE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20:43 GINNASTICA ARTISTICA – 13.85 lo score di Giorgia Villa alle parallele. 20:41 PALLANUOTO – Completati i match odierni con la netta vittoria per 21-7 della Grecia sulla Turchia. Incontro valevole per il gruppo A del torneo maschile. 20:38 GINNASTICA ARTISTICA – C’è attesa per la seconda rotazione dell’Italia. Le azzurre al volteggio hanno ottenuto il miglior punteggio con 41.3, ora avranno l’esercizio delle parallele asimmetriche. 20:35 pallavolo – Parte bene l’Italia femminile che supera la Spagna per 3-0 con il punteggio di 25-15 25-17 25-19. 20.30 BOCCE – L’Italia è sotto 13-3 nella sfida ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20:43 GINNASTICA ARTISTICA – 13.85 lo score di Giorgia Villa alle parallele. 20:41 PALLANUOTO – Completati i match odierni con la netta vittoria per 21-7Grecia sulla Turchia. Incontro valevole per il gruppo A del torneo maschile. 20:38 GINNASTICA ARTISTICA – C’è attesa per la seconda rotazione. Le azzurre al volteggio hanno ottenuto il miglior punteggio con 41.3, ora avranno l’esercizio delle parallele asimmetriche. 20:35– Parte bene l’Italia femminile che supera la Spagna per 3-0 con il punteggio di 25-15 25-17 25-19. 20.30 BOCCE – L’Italia è sotto 13-3 nella sfida ...

