LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | pomeriggio intenso di gare! Cavallaro passa il turno nel pugilato

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15.45– Salvatoresubita ilin anticipo: il croato Knezevic ha annunciato il suo ritiro in vista del match degli ottavi di finale dei 75 kg. 15.40 KARATE – Il programma sta ripartendo. Si va verso la fase caldissima: quella che assegnerà gli ori. 15.37 PALLAVOLO – Nel torneo femminile: Egitto 2-1 Macedonia del Nord. 15.33– Si affrontano il marocchino Nadir e lo sloveno Nikolov-Veber. 15.30– E’ ricominciato il programma sul quadrato. 15.26 BOCCE – Da Orano in questo momento non arrivano aggiornamenti. 15.23 PALLAVOLO – Nel torneo femminile: ...