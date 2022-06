LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia della pallanuoto perde con la Spagna. In campo il doppio femminile del badminton (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.10 pallanuoto – La Spagna batte l’Italia nel gruppo A! Gli iberici hanno la meglio per 14-8 chiudendo la sfida con il centro di Ibanez Alvarez: a nulla è valso il gol di De Simon. 18.07 – LOTTA GRECO ROMANA – Riprende il programma della lotta con la seconda sessione: attese le sfide degli azzurri nelle semifinali delle rispettive categorie. Nel 67kg è impegnati Ignazio Sanfilippo contro Murat Firat mentre nella categoria 87kg Mirco Minguzzi contro Noureldin Hassan. 18.04 badminton – Fink e Hamza vincono il primo parziale contro la Slovenia di Arih e Polanc per 21-18. 18.02 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.10– Labattenel gruppo A! Gli iberici hanno la meglio per 14-8 chiudendo la sfida con il centro di Ibanez Alvarez: a nulla è valso il gol di De Simon. 18.07 – LOTTA GRECO ROMANA – Riprende il programmalotta con la seconda sessione: attese le sfide degli azzurri nelle semifinali delle rispettive categorie. Nel 67kg è impegnati Ignazio Sanfilippo contro Murat Firat mentre nella categoria 87kg Mirco Minguzzi contro Noureldin Hassan. 18.04– Fink e Hamza vincono il primo parziale contro la Slovenia di Arih e Polanc per 21-18. 18.02 ...

Pubblicità

nintubers : Lunedì (domani) dalle 21.30 saremo in #live sul nostro canale #Twitch per giocare ai #giochi classici di… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tennis tavolo e badminton per l’Italia! Prosegue anche il karate -… - zazoomblog : LIVE – Italia-Portogallo Giochi del Mediterraneo 2022 (DIRETTA) - #Italia-Portogallo #Giochi - PicenoTime : Quintana di Ascoli, live dal Campo dei Giochi le prove ufficiali: Porta Maggiore apre gli assalti… - skillandbet : Crazy Coin Flip è il nuovissimo gioco di #casino live di Evolution Gaming! ?? Ti spieghiamo come funziona, dove gio… -