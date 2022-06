LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia della pallanuoto perde con la Spagna. Fink e Hamza in semifinale nel badminton (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.27 badminton – IN semifinale Fink E Hamza! Le atlete azzurre sconfiggono per 2 a 0 le slovene Arih e Polanc con il punteggio di 21-18 e 21-13. 18.24 KARATE – È il turno di Alessandra Mangiacapra nei ripescaggi per il terzo posto; attualmente è avanti 1-0 sulla cipriota Anthi Stylianou. 18.18 badminton – Spagna avanti contro l’Egitto nella sfida valida per i quarti di finale maschili: gli iberici hanno vinto 21-8 il primo set mentre ora sono avanti 15-12. 18.14 CALCIO – In campo la prima sessione dei gironi maschili A e B, in attesa delle sfide delle 20 tra Italia e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.27– IN! Le atlete azzurre sconfiggono per 2 a 0 le slovene Arih e Polanc con il punteggio di 21-18 e 21-13. 18.24 KARATE – È il turno di Alessandra Mangiacapra nei ripescaggi per il terzo posto; attualmente è avanti 1-0 sulla cipriota Anthi Stylianou. 18.18avanti contro l’Egitto nella sfida valida per i quarti di finale maschili: gli iberici hanno vinto 21-8 il primo set mentre ora sono avanti 15-12. 18.14 CALCIO – In campo la prima sessione dei gironi maschili A e B, in attesa delle sfide delle 20 tra Italia e ...

Pubblicità

at_mco : Per l’occasione, gli eventi dei Giochi del Mediterraneo Orano 2022 saranno trasmessi in live streaming gratis dal C… - nintubers : Lunedì (domani) dalle 21.30 saremo in #live sul nostro canale #Twitch per giocare ai #giochi classici di… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tennis tavolo e badminton per l’Italia! Prosegue anche il karate -… - zazoomblog : LIVE – Italia-Portogallo Giochi del Mediterraneo 2022 (DIRETTA) - #Italia-Portogallo #Giochi - PicenoTime : Quintana di Ascoli, live dal Campo dei Giochi le prove ufficiali: Porta Maggiore apre gli assalti… -