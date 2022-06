LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | l’Italia batte 3-0 l’Egitto nella pallavolo!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.27 BADMINTON – In apertura di giornata la Serbia ha battuto la Grecia 2-0, mentre il Portogallo è avanti 1-0 sul Cipro. 11.23 PALLANUOTO – Intanto è iniziata anche Francia-Serbia per il gruppo B maschile: avanti la Serbia 2-1. 11.20 VOLLEY – FINISCE LA PARTITA!!3-0! Grande inizio per la Nazionale di Francesco Andreoni. 11.19 VOLLEY – Magaglini! Quattro match point per. 11.17 VOLLEY – Recine! Attacco imperioso che vale il 21-18. 11.15 VOLLEY – Errore al servizio per: 19-17 Italia. 11.14 VOLLEY – Schiacciata fondamentale di Gironi! 18-16 ...