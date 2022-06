LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in vantaggio sul Portogallo nel calcio. Oro per le Fate, bene le squadre di tennistvaolo (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 22:49 calcio – Dieci minuti più recupero alla conclusione. Antonio Raimondo è una giovane punta del Bologna Primavera. Nella appena passata stagione ha collezionato 31 presenze siglando 12 reti e fornendo due assist. 22:47 – calcio – GOOOOOOOLLLLLL! Italia IN vantaggio CON ANTONIO RAIMONDO! Contropiede micidiale degli azzurrini, e Raimondo infila sul proprio palo il portiere portoghese. 22:40 calcio – 20 minuti più recupero al termine di Italia-Portogallo. Altra chance per i lusitani, neutralizzata dall’intervento dell’estremo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 22:49– Dieci minuti più recupero alla conclusione. Antonio Raimondo è una giovane punta del Bologna Primavera. Nella appena passata stagione ha collezionato 31 presenze siglando 12 reti e fornendo due assist. 22:47 –– GOOOOOOOLLLLLL!INCON ANTONIO RAIMONDO! Contropiede micidiale degli azzurrini, e Raimondo infila sul proprio palo il portiere portoghese. 22:40– 20 minuti più recupero al termine di. Altra chance per i lusitani, neutralizzata dall’intervento dell’estremo ...

Pubblicità

Coninews : Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due… - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: fasi finali del concorso a squadre di ginnastica artistica. 0-0 all’intervall… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: fasi finali del concorso a squadre di ginnastica artistica. 0-0 all’i… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due canali li… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia in testa a metà gara Fate a caccia dell’oro -… -