LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nel badminton! Bronzo per Mangiacapra e Busà nel karate: attesa per Maresca (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 19.58 PALLANUOTO – Grecia avanti 16-6 nel quarto quarto contro la Turchia nel gruppo A della categoria maschile. 19.54 karate – LUCA Maresca IN FINALE NEI 67KG! L'azzurro sfiderà il greco Dionysios Xenos. 19.51 karate – In corso le premiazioni delle finali concluse nell'arco della seconda sessione. 19.47 BOCCE – L'Italia composta da Bottero e Scalise sfidano la Francia di Disidoro ed Esteve nel gruppo A: transalpine avanti 3-1 nel Petanque. 19.44 PALLANUOTO – Grecia sul 11-5 contro la Turchia nel gruppo A della categoria maschile nel terzo quarto. 19.41 PALLAVOLO –

