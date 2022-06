LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nel badminton! Bronzo per Mangiacapra e Busà nel karate: argento per Maresca (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 20.24 BOCCE – Le donne accorciano nel match valido per il gruppo A del Petanque: la Francia conduce 9-4. 20.21 GINNASTICA ARTISTICA – 41.3 totale per le azzurre dopo la prima tornata. 20.18 GINNASTICA ARTISTICA – È il turno di Angela Andreoli, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio, Veronica Mandriota e Giorgia Villa. 20.15 BOCCE – Francia sul 9-2 nel Petanque delle donne: Italia costretta alla rimonta nel match valido per il gruppo A. 20.12 karate – XENOS TRIONFA PER 3-2 E SI ASSICURA L’ORO NELLA FINALE DEI 67KG! Maresca vince l’argento. 20.11 karate – SORPASSO ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 20.24 BOCCE – Le donne accorciano nel match valido per il gruppo A del Petanque: la Francia conduce 9-4. 20.21 GINNASTICA ARTISTICA – 41.3 totale per le azzurre dopo la prima tornata. 20.18 GINNASTICA ARTISTICA – È il turno di Angela Andreoli, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio, Veronica Mandriota e Giorgia Villa. 20.15 BOCCE – Francia sul 9-2 nel Petanque delle donne:costretta alla rimonta nel match valido per il gruppo A. 20.12– XENOS TRIONFA PER 3-2 E SI ASSICURA L’ORO NELLA FINALE DEI 67KG!vince l’. 20.11– SORPASSO ...

Pubblicità

_MissM12 : RT @Coninews: Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due canali li… - sportface2016 : #MediterraneanGames, il Coni raddoppia: da domani gare su due canali live - francesco_r93 : RT @Coninews: Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due canali li… - Coninews : Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia all'assalto, le Fate vogliono l'oro -