LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: è il momento dell’Italia della pallanuoto! Situazione in costante evoluzione sui campi di gara (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN gara 17.01 PALLANUOTO – E’ iniziata Italia-Spagna, partita valida per il Gruppo A del torneo maschile. 16.58 PALLAVOLO – Al femminile è iniziato il match Tunisia-Grecia (Gruppo B). 16.55 KARATE – Proseguono i tornei che portano alla zona medaglie. 16.50 BOCCE – Petanque, Tiro di Precisione al femminile: in pista c’è l’algerina Ibtissam Baba Arbi, nello stesso lotto partecipanti dell’azzurra Monica Scalise. 16.47 Annotazione meteorologica: in questo momento a Orano c’è molto vento. Gli atleti impegnati negli sport all’aperto, come le bocce, devono calcolare anche questo fattore. 16.44 TENNIS TAVOLO – Nella sfida a squadre femminile, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN17.01 PALLANUOTO – E’ iniziata Italia-Spagna, partita valida per il Gruppo A del torneo maschile. 16.58 PALLAVOLO – Al femminile è iniziato il match Tunisia-Grecia (Gruppo B). 16.55 KARATE – Proseguono i tornei che portano alla zona medaglie. 16.50 BOCCE – Petanque, Tiro di Precisione al femminile: in pista c’è l’algerina Ibtissam Baba Arbi, nello stesso lotto partecipanti dell’azzurra Monica Scalise. 16.47 Annotazione meteorologica: in questoa Orano c’è molto vento. Gli atleti impegnati negli sport all’aperto, come le bocce, devono calcolare anche questo fattore. 16.44 TENNIS TAVOLO – Nella sfida a squadre femminile, ...

