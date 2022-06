LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | comincia Italia-Egitto di pallavolo!

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 10.12 KARATE – Dopo toccherà a Veronica Brunori per gli ottavi di finale della categoria 55 kg: l’na è opposta alla spagnola Carlota Fernandez Osorio. 10.07 KARATE – Il programma verrà aperto da Erminia Perfetto nella categoria 50 kg: l’azzurra sfiderà la tunisina Islem Ben Hassen. 9.55 Questa la squadra azzurra di pallavolo che sfiderà l’: DAMIANO CATANIA, FEDERICO CROSATO, GABRIELE DI MARTINO, MARCO FALASCHI, LEONARDO FERRATO, DAVIDE GARDINI, FABRIZIO GIRONI, GIULIO MAGALINI, ALBERTO POL, FRANCESCO RECINE, ANDREA SCHIRO, MARCO VITELLI. 9.45 Fra poco debutterà anche la squadra maschile di pallavolo contro ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Italia-Portogallo Giochi del Mediterraneo 2022 (DIRETTA) - #Italia-Portogallo #Giochi - PicenoTime : Quintana di Ascoli, live dal Campo dei Giochi le prove ufficiali: Porta Maggiore apre gli assalti… - skillandbet : Crazy Coin Flip è il nuovissimo gioco di #casino live di Evolution Gaming! ?? Ti spieghiamo come funziona, dove gio… - uolftreno : Cosa fai di solito al mare? Stai sotto l'ombrellone, in acqua o al sole? Leggi, dormi, giochi a qualcosa, ti anno…… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 - Tutte le gare principali saranno live sul sito del CONI, i dettagli -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAMEDAGLIEREDEL MEDITERRANEO 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.12 KARATE - Dopo toccherà a Veronica Brunori per gli ottavi di finale della categoria 55 kg: l'...L'Italia, sconfitta 3 - 2 in finale dalla Spagna e medaglia d'argento agli ultimidel Mediterraneo disputati nel 2018 a Tarragona dall'Under 18 sempre sotto la guida di Franceschini, è la ...Sega rilascerà una replica del Cyber Stick per accompagnare la console Mega Drive Mini 2 appena annunciata. Mentre la console stessa dovrebbe essere venduta ...La partita Italia U18 - Portogallo U18 del 26 giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere la partita valida per i Giochi del Mediterraneo ...