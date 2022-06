LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | comincia Italia-Egitto di pallavolo! Fuori Perfetto nel karate

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 10.24– Sconfitta ai punti purtroppo per Erminia: ai quarti di finali vola la tunisina Islem Ben Hassem vincendo 1-0. 10.12– Dopo toccherà a Veronica Brunori per gli ottavi di finale della categoria 55 kg: l’na è opposta alla spagnola Carlota Fernandez Osorio. 10.07– Il programma verrà aperto da Erminianella categoria 50 kg: l’azzurra sfiderà la tunisina Islem Ben Hassen. 9.55 Questa la squadra azzurra di pallavolo che sfiderà l’: DAMIANO CATANIA, FEDERICO CROSATO, GABRIELE DI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA MEDAGLIERE DEL MEDITERRANEO 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.12 KARATE - Dopo toccherà a Veronica Brunori per gli ottavi di finale della categoria 55 kg: l'... L'Italia, sconfitta 3 - 2 in finale dalla Spagna e medaglia d'argento agli ultimi del Mediterraneo disputati nel 2018 a Tarragona dall'Under 18 sempre sotto la guida di Franceschini, è la ...