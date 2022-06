LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: l’Italia domina, Fate lanciate verso l’oro (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36 Le Fate stanno aspettando che le transalpine concludano le loro quattro prove al quadrato prima di esibirsi e legimittare la vittoria. 21.32 Le francesi si esibiranno prima delle azzurre al corpo libero. 21.30 ITALIA AL COMANDO DOPO TRE ATTREZZI. Le Fate conducono con il punteggio complessivo di 123.250 e sono lanciate verso la conquista della medaglia d’oro nel team-event. Le azzurre precedono la Francia (120.250), la Spagna (109.450) e la Turchia (107.900). 21.30 Si è conclusa la terza rotazione, ora l’Italia si trasferisce al corpo libero per chiudere la sua gara. Attendiamo la classifica generale, l’Italia è saldamente al comando. 21.28 Angela Andreoli ha ottenuto il punteggio di 13.000, esecuzione di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.36 Lestanno aspettando che le transalpine concludano le loro quattro prove al quadrato prima di esibirsi e legimittare la vittoria. 21.32 Le francesi si esibiranno prima delle azzurre al corpo libero. 21.30 ITALIA AL COMANDO DOPO TRE ATTREZZI. Leconducono con il punteggio complessivo di 123.250 e sonola conquista della medaglia d’oro nel team-event. Le azzurre precedono la Francia (120.250), la Spagna (109.450) e la Turchia (107.900). 21.30 Si è conclusa la terza rotazione, orasi trasferisce al corpo libero per chiudere la sua gara. Attendiamo la classifica generale,è saldamente al comando. 21.28 Angela Andreoli ha ottenuto il punteggio di 13.000, esecuzione di ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia in testa a metà gara Fate a caccia dell’oro -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: Italia all'assalto, le Fate vogliono l'oro - bragherissima : @PikedArabian ho appena screennato questo dal sito live del coni e la ginnastica me la da - giuliabottini : #Spagana traffico di mafie di clandestini ..solo in Italia sono dei disperati ..telefonanti,con capellino e scar… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #SofiaRaffaeli LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Raffaeli storica, oro al cerchio e alle clavette, arg… -